الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز صلاة التراويح قبل العشاء؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

هل يجوز صلاة التراويح قبل العشاء؟.. تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن الحكم الشرعي لصلاة التراويح قبل العشاء، حيث مع حلول شهر رمضان، بدأ ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها البحث عن الرد الشرعي لهذا الأمر خوفاَ من الوقوع في الخطأ دون قصد.

هل يجوز صلاة التراويح قبل العشاء؟

في السياق ذاته، أكدت دار الإفتاء أن صلاة التراويح تكون بعد صلاة العشاء وقبل الوتر، ولا يجوز صلاتها قبل العشاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

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وأضافت "دار الإفتاء" أن التراويح جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.

 هل يجوز صلاة التراويح قبل العشاء؟

وشرحت دار الإفتاء معنى صلاة التراويح، موضحة أنها قيام شهر رمضان، وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، بخصوص وقت صلاة التراويح أكدت أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر؛ لنقل الخلف عن السلف، ولأنها عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوا فيه، وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر؛ ولأنها سنة تبع للعشاء فكان وقتها قبل الوتر، ولو صلاها بعد المغرب وقبل العشاء فجمهور الفقهاء على أنها لا تجزئ عن التراويح، وتكون نافلة عند المالكية.

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وفيما يتعلق بموضوع مدى جواز صلاة التراويح بعد المغرب، أشارت دار الإفتاء إلى أنه قد علَّل الحنابلة عدم الصحة بأنها تفعل بعد مكتوبة وهي العشاء فلم تصح قبلها كسنة العشاء، وقالوا: إن التراويح تصلى بعد صلاة العشاء وبعد سنتها؛ قال المجد: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار، فكان إتباعها لها أولى.

يجوز التراويح قبل العشاء صلاة التراويح قبل العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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