الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 9| «حرب الميديا».. الجماعة الإرهابية تتجه لفبركة أفلام التعذيب داخل السجون

العائدون
العائدون

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل العائدون، بلقاء بين "ياسر" المنتج الفني للفيلم الذي يخرجه علاء "ميدو عادل"، حيث تدور مناقشات حول تفاصيل الفيلم الذي اتضح أنه يدور حول التعذيب داخل أقسام الشرطة.

لكن كانت المفاجأة طلب ياسر ببناء ديكور خاص بمركز شرطة مصري.

واندهش  إسماعيل «هاني رمزي» وعادل «ميديو عادل» من طلب ياسر لا سيما بعد أن علما الغرض من هذا الطلب، وهو أن تبدأ أحداث الفيلم بتعذيب مواطن داخل قسم الشرطة، ليتم بثه في القنوات الأجنبية و تشوه سمعة مصر، فيصدر عنها أن تعتقل الشباب دون سبب ويتم تعذيب الجنود داخل السجون دون خلفية قانونية، لكن رفض علاء وأصر على وجهة نظره الاخراجية وأن فيلمه إجتماعي ولا يرغب في إقحام السياسة فيه.

مسلسل العائدون

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

أمير كرارة هانى رمزى مسلسل العائدون الحلقة مسلسل العائدون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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