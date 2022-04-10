الاختيار 3 الحلقة 9| تسريب يكشف كواليس مخطط الإرهابية لاستهداف مدن القناة

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي دفعت إلى احتدام الغضب الشعبي ونزول المواطنين إلى الشوارع وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.



وتشهد الحلقة التاسعة كشف تفاصيل خطة جماعة الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن القناة، وأوضح ضابط الأمن الوطني زكريا يونس أن معظم الخلايا الإرهابية التي خرجت من السجون بعفو من المعزول مرسي هي الذراع الرئيسي لتنفيذ مخطط الجماعة.

الاختيار 3 الحلقة 9

مسلسل الاختيار 3 يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

الاختيار 3 الحلقة 9

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء