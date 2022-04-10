يستفيد منها 8 آلاف أسرة.. وصول الدفعة الثالثة من صكوك الإطعام لكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع تسليم الدفعة الرابعة من صكوك الإطعام، لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وشهدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد،وصول كراتين اللحوم، وتسلمها لمديرية التضامن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال لجان برئاسة رئيس مجلس المدينة، وعضوية كلا من مدير الإدارة الاجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف ،بتوجيهات محافظ كفر الشيخ،جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع الدفع الثلاثة السابقة، ويجرى توزيع الدفعة الرابعة "2 طن لحوم" من صكوك الإطعام على 2000 أسرة بقرى المحافظة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدفعات الثلاثة 8 ألاف أسرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك لجان تم تشكيلها تتولى توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، محذراً من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الاجتماعي.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال 2 طن من اللحوم، كدفعة رابعة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

من ناحية أخري، فقد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ دعمها الكامل للمبادرة الإنسانية (عمر بيت يتيم) بالتزامن مع يوم اليتيم في شهر أبريل، وتستهدف تقديم الدعم لشرائح الأيتام في كفر الشيخ، من خلال توصيل مياه شرب نقية لهم.

وأكدت أن المديرية دعمت هذه المبادرة تأكيدًا على أهمية دعم شرائح الأيتام ولتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، حيث سهلت على المواطن المشاركة في تركيب وصلات المياه بسهم 250 جنيه أو على 15 شهر (360 جنيه شهريًا) ليستطيع الجميع المشاركة في الخير.

وأوضحت أن المواطن المستفيد من أي خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

