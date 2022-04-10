يشهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9 - القرار رصد العديد من الأحداث الهامة في حلقة اليوم خاصة بعد المفاجأة الكبيرى التي عرضت في حلقة الأمس والتي تضمنت تسريب للرئيس المعزول محمد مرسي والذي كان يهدد فيه بحرق مصر.

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9 والقناة الناقلة

ويعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9 يوميا على قناة أون العامة وأون دراما الفضائية خلال شهر رمضان بالإضافة إلى منصة واتش ات الفضائية.

وكانت إدارة قنوات أون أعلنت مطلع شهر رمضان عن مواعيد عرض المسلسل حيث يعرض العمل في البث الأول على قناة أون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الرابعة وعشرون دقيقة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة والخمس وعشرون دقيقة.

فيما يعرض مسلسل الاختيار 3 - القرار على قناة أون دراما ويكون البث الأول في تمام الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة وثلاثون دقيقة صباحا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة الرابعة وأربعون دقيقة مساء.

قصة وأحداث مسلسل الاختيار - 3

يرصد مسلسل الاختيار 3 والذي يرفع شعار القرار الفترة الزمنية لتولي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فترة حكم مصر حتى رحيلهم عقب الثورة الشعبية للمصريين في 30 يونيو من عام 2013، وذلك بالأدلة الموثقة.

وشهدت الحلقة الثامنة والتي عرضت مساء أمس تسريب بالصوت والصورة في مشهد جمع بين محمد مرسي القيادي في الجماعة الإرهابية ورئيس الجمهورية وقتها وبين المشير حسين طنطاوي واللواء عبد الفتاح السيسي حينها، وطالب مرسي خلال الجلسة بعدد من الطلبات مهددا في حال عدم تنفيذها ستحرق القاهرة.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 3 الحلقة 9