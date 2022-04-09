مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

حقق مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته مع حلول شهر رمضان الكريم، لفت الأنظار بعد الحلقة الثانية تحديدًا مما جعله الأكثر مشاهدة، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل.

ويبحث جمهور الكبير أوي عن مواعيد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس وترصد “الدستور” مواعيد إعادة عرض المسلسل.

مواعيد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

بعد تحقيق حلقة أمس من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، يتلهف الجمهور لمشاهدتها مرة أخرى قبل عرض الحلقة 8 الجديدة، وجاءت مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 6، في تمام الساعة 6:20 مساءً، في حين تتم إعادة الحلقة الساعة 1:50 صباحا للمرة الأولى، بعد انتهاء العرض الأول، ويُعاد للمرة الثانية الساعة 2 ظهر اليوم التالي.

أحداث مسلسل الكبير أوي الحلقة 7

تضمنت أحداث كوميدية بشكل كبير، بعد ظهور أهل المزاريطة في لعبة “السبيط” فاجأة دون معرفتهم من احضرهم لهذا المكان، وهي اللعبة اليبانية من مسلسل “الحبار”، ومن المقرر أن يستكمل أهل المزاريطة خطوات اللعبة ليتبقى شخص واحد فقط في النهاية ويكسب مبلغ مالي كبير، كما أنهم يبحثون عن الشخص الذي أحضرهم إلى هذا المكان ووضعهم تحت ضغط كبير.

تردد قناة قناة ON E لعرض مسلسل الكبير أوي

ويمكنكم مشاهدة حلقات مسلسل الكبير أوي من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر الخاص بهم، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

ومسلسل الكبير أوي 6، بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة حسن، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.