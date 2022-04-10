بتكلفة 7 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح المدرسة الرسمية لغات

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، مدرسة سوهاج الرسمية لغات " تعليم أساسي" بالكورنيش الغربي بنطاق حي غرب سوهاج، بتكلفة 7 ملايين جنيه، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور حاتم مبارك عضو مجلس النواب، وعربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

تفقد المحافظ المدرسة واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال إنشاء المدرسة، المكونة من دور أرضي + 3 أدوار علوية متكررة، مقامة على مساحة إجمالية 2700 متر مربع، بينما يشغل مبنى المدرسة مساحة 2000 متر مربع، بعدد 22 فصل دراسي+ فصول دمج لذوي الهمم، بالإضافة إلى " معمل لغات، معمل علوم، مجالات، مصادر، مناهل معرفة، كمبيوتر " .

من جانبه، قال مدير عام هيئة الابنية التعليمية بسوهاج أن المشروع ضمن 87 مدرسة بخطة هذا العام، تم الانتهاء منها وتسليمها، مشيرا إلى أنها جاهزة للافتتاح بتكلفة إجمالية 420 مليون جنيه، بعدد 1072 فصل دراسي.

فيما افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ ، وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بتكلفة 3 مليون جنيه، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات سوهاج على صعيد الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة، وفي إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

حضر الافتتاح النائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

تفقد محافظ سوهاج وحدة الأشعة الجديدة حيث تم الانتهاء من تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد 16 سلايس ماركة كانون، وتزويد الوحدة بكافة المستلزمات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي عقب الانتهاء من تدريب القوى البشرية من أطباء وفنيي الأشعة على استخدام الجهاز الجديد، والذي سيساهم بقوة في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على المستشفى.

كما تفقد "الفقي" تشغيل المبنى الجديد بالمستشفى واستمع إلى شرح مفصل عن التجهيزات التي تمت إضافتها بمستشفى حميات سوهاج، ومنها 5 أجهزة تنفس صناعي، و5 مونيتور، و5 سرنجة محاليل، و2 هاي فلو تيزل كانيولا، و5 مركز اكسجين، وكراش ترولي، وجهاز موجات فوق صوتية، وجهاز إيكو، وجهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة متنقل، و10 كراسي غسيل كلوي، و2 جهاز قياس الغازات في الدم، و 4 جهاز نيبوليزر، وجهاز صدمات قلب، و4 جهاز سباب، ووحدة مناظير جهاز هضمي، كما تم إضافة 56 سرير مرضى بالمبنى الجديد بعد التطوير، وعدد 6 سرير فولير "عناية مركزة"، إضافة إلى 2 مولد كهرباء بقدرة 200 ك.وات، جاري دخولها الخدمة، وكشك كهرباء جديد بتمويل من وزارة الصحة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة أنه تم توفير الأجهزة اللازمة وجاري تجهيز المكان لتشغيل وحدة خاصة لمناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والعلاجية، لافتة إلى إدخال خدمة الغسيل الكلوي لمرضى العناية المركزة داخل وحدة العناية، وذلك في إطار توجيهات السيد المحافظ في سبيل رفع المعاناة عن كاهل المرضى، وتوفير جميع الخدمات الطبية لهم داخل المستشفى، وعدم الحاجة للتنقل لإجراء الأشعات والتحاليل خارج المستشفى .