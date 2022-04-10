الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القصير» يوجه بتكثيف تواجد المرشدين والأساتذة والباحثين مع المزارعين

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية المعنية بمنظومة الإرشاد الزراعي، التوسع في كافة الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين.

ووجّه القصير بضرورة تكثيف تواجد المرشدين الزراعيين والأساتذة والباحثين مع المزارعين على أرض الواقع، وتوصيل كافة الإرشادات الفنية لهم، وكذلك حل المشكلات التي تواجههم فورا، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود من أجل دعم الفلاح حتى يحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل المختلفة.

وبحث منظومة الإرشاد الإلكتروني والتطبيق الذكي «هدهد» لمساعدة الفلاح، وكذلك دور القناة الزراعية في توعية المزارعين من أجل سد العجز في مهندسي الإرشاد.

وقال القصير إنه يجب الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي وسرعة توصيل الإرشادات والتوصيات الفنية إلى المزارعين.

وأشار إلى ضرورة توعية المزارعين بأساليب الزراعة والري الحديثة، وكذلك انتقاء التقاوي الجيدة المعتمدة، بالإضافة إلى استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد والهدر.

وزير الزراعة يوجه بتكثيف تواجد المرشدين

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وائل لطفي

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