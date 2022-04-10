حبس تشكيل عصابى متهم بسرقة مواد بترولية فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، بحبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة المواد البترولية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال خط أنابيب لإحدى شركات البترول بحلوان.



تبلغ لقسم شرطة حلوان من مسئولي إحدى شركات أنابيب البترول بالعثور على محبس "كبسولة " داخل ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء بغرض استخدامها في سرقة المواد البترولية بالخط التابع للشركة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظتي "القاهرة – الجيزة".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال الورشة محل البلاغ في تركيب محبس "كبسولة" بداخلها وتوصيله بماسورة تمتد لخط أنابيب البترول المُشار إليه بقصد سرقة المواد البترولية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.