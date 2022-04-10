الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العثور على ثالث جثة لشخص كورى من أفراد السفينة المنكوبة غرب تايوان

العثور على ثالث جثة
العثور على ثالث جثة لشخص كوري

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن العثور على ثالث جثة لشخص كوري جنوبي من أفراد طاقم السفينة المفقودين في المياه الواقعة غرب تايوان.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد - أنه تم العثور على رفات أحد أفراد طاقم السفينة "كيوتو 1" المفقودين في المياه جنوب شرق بينغو في تايوان، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قريب في تايوان.

وأشارت إلى أن جميع أفراد طاقم السفينة الستة هم مواطنون كوريون جنوبيون، مضيفة أن الجثتين اللتين تم العثور عليهما يوم الجمعة الماضية كانتا لاثنين من أفراد الطاقم.

وكانت السفينة "كيوتو 1" في طريقها إلى ميناء باتام الإندونيسي من مدينة بوسان بكوريا الجنوبية أثناء سحبها للسفينة "كيوتو 2"، وتواصل السلطات التايوانية وخفر السواحل الكورية الجنوبية البحث عن أفراد الطاقم الثلاثة المفقودين المتبقين.

سول تايوان السفينة المنكوبة غرب تايوان كوريا الجنوبية

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