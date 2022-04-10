الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 130 قضية تموينية بمضبوطات 171 طن مواد غذائية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة استهدفت متابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

وتمكنت، خلال 24 ساعة، من ضبط 130 قضية تموينية، بمضبوطات أكثر من 171 طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود في مجال حجب السلع الاستراتيجية في ضبط أكثر من 138 طن سلع غذائية، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 19 طنا، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 226 قضية، من بينها 106 قضايا "خبز ناقص الوزن"، 64 قضية «خبز غير مطابق للمواصفات».

شرطة التموين متابعة أسعار السلع السعر الرسمي وزارة الداخلية قضية تموينية

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