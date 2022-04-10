ضبط 130 قضية تموينية بمضبوطات 171 طن مواد غذائية

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة استهدفت متابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

وتمكنت، خلال 24 ساعة، من ضبط 130 قضية تموينية، بمضبوطات أكثر من 171 طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود في مجال حجب السلع الاستراتيجية في ضبط أكثر من 138 طن سلع غذائية، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 19 طنا، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 226 قضية، من بينها 106 قضايا "خبز ناقص الوزن"، 64 قضية «خبز غير مطابق للمواصفات».