ملخص أحداث مسلسل فاتن امل حربي الحلقة 8 للنجمة نيللي كريم

تواصل النجمة نيللي كريم مشوار التحدي لتغيير قوانين الأحوال الشخصية في مسلسل فاتن امل حربي والذي انطلق عرضه في السباق الرمضاني الحالي، و نستعرض لكم خلال هذا التقرير ملخص أحداث مسلسل فاتن امل حربي الحلقة 8 بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.

ملخص أحداث مسلسل فاتن امل حربي الحلقة 8

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فاتن امل حربي للنجمة نيللى كريم، و المذاع على قناة Cbc، أحداثا شيقة حيث بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل فاتن امل حربي بمشهد فلاش باك لفاتن أثناء تنظيفها للمنزل، وحضر زوجها "سيف" شريف سلامة ولم يظهر أي تقدير لتعبها ومجهودها التي تبذله لتتعثر قدمه ويقع وهو ما أصاب "فاتن" بهيسترية ضحك وشكرت ربنا على انتقامه منه في تلك اللحظة التي سخر فيها منها.

وتواصلت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فاتن امل حربي باتصال مجهول من سيدة لفاتن امل حربي تخبرها بفتح باب غرفتها بمركز استضافة المرأة المعنفة وطلبت منها اخذ الحقيبة التي تركتها لها امام غرفتها مؤكدة لها أن هذه الأموال من حقها وان الحقيبة تحتوي على مليون جنيه.

ثم ينتقل المشهد في الحلقة الثامنة من مسلسل فاتن امل حربي إلى مدرسة بنات فاتن التي ذهبت إلى المدرسة لاعادة قيد بناتها من جديد وطلبت مديرة المدرسة منها دفع المصروفات بالكامل سواء المتأخرة أو الحديثة لتتفاجئ فاتن ان المبلغ وصل إلى 18 ألف جنيه.

وتتابع أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فاتن امل حربي بعد أن قام أحد الشيوخ بطرد فاتن من مجلسه لدخولها في جدال معه حول حضانة الام لبنتها وأنه لا يوجد نص قرآني يؤكد عدم أحقية الأم بحضانة أبنائها.

وشهدت الحلقة اكتشاف ميسون بالخفاء زوجها لقطعة آثار بالمخزن وتنتهي الحلقة بحضور الشرطة إلى منزل ميسون للقبض عليها في الوقت الذي كانت فيه فاتن تحاول إخفاء شنطة الفلوس لدي ميسون.

تفاصيل وأحداث مسلسل فاتن امل حربي

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

أبطال مسلسل فاتن امل حربي

والمسلسل من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.