فاتن أمل حربي الحلقة 8.. طرد «فاتن» بعد اعتراضها على رأي أحد الشيوخ

عرضت مساء اليوم السبت، الحلقة الثامنة من مسلسل «فاتن أمل حربي»، والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم، والمعروض ضمن منافسة مسلسلات شهر رمضان الجاري 2022.

وخلال أحداث الحلقة يواصل الفنان محمد الشرنوبي البحث في فتوى الأم الحاضنة حيث يجسد دور شيخ أزهري يدعى «يحيى»، وذلك بعد أن ذهبت إليه «فاتن» الذي تجسده النجمة نيللي كريم بعد أن ذهبت له وطلب فتوى صريحة حول الأم الحاضنة وولايتها على أطفالها.

وتقابل «يحيى» بـ"فاتن" وذهب معها إلى أحد الشيوخ الكبار في مصر من أجل عرض الأمر عليه وأخذ فتوى منه حول هذا الأمر وطرحت عليه سؤالًا وهو: "هل المرأة المطلقة التي لديها أطفال عند تزوجها مرة أخرى تسقط منها الحضانة؟"، ليرد الشيخ عليها قائلًا: «ربنا سبحانه وتعالى قال هذا»، ولكنها أصرت على قول نص صريح في القرآن الكريم حول هذا الأمر.

ورد عليها الشيخ قائلًا: «العلماء أجمعوا أن المرأة ناقصة عقل ودين وكيف تجمع بين زواجها الثاني وبين متابعة أولادها" لتدخل «فاتن» في جدال معه، مما اضطر الشيخ لطردها من جلسة العلم.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: