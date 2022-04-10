الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تعرض على «البنتاجون» استخدام قواعد عسكرية على أراضيها

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا أنها ستبحث خلال زيارتها إلى واشنطن الشهر الجاري، سبل استخدام البنتاجون قواعد عسكرية في بلادها.

 

و قالت في مقابلة مع شبكة "DenikN": "في إطار هذه المفاوضات الثنائية، أود أن أطرح هذا الموضوع عن وجود عسكريين أمريكيين في الجمهورية".

 

و أضافت: "التشيك يمكن أن تحذو حذو سلوفاكيا، التي منحت الجيش الأمريكي مؤخرا الفرصة لاستخدام قاعدتين جويتين".

 

و تابعت: "لا أريد التحدث عن تفاصيل محددة، لكنني أعتقد أنه سيكون من المهم بالنسبة لنا إذا تم إعداد نوع من الاتفاق حول هذا الموضوع"، مشيرة إلى أن "مثل هذه الوثيقة ستخضع للموافقة من قبل مجلسي البرلمان التشيكي".

 

من جهته، قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إن "الحكومة تدرس كل فرصة لتعزيز أمن جمهورية التشيك استجابة للوضع في أوكرانيا"، وأن "أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في مجال الدفاع يجب أن يوافق عليه مجلسا البرلمان التشيكي".

قواعد عسكرية عرض لبن البنتاجون التشيك أراضيها عسكرية

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وائل لطفي

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