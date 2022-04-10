وزيرة الهجرة: «مباردة مصر تستطيع بالصناعة» برعاية الرئيس السيسى تهدف للاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إنه تم استعراض كافة المبادرات التي تعمل عليها وزارة الهجرة أمام الرئيس السيسي اليوم، حيث اطلع الرئيس على التحضير للنسخة السادسة لمبادرة "مصر تستطيع بالصناعة" والتي تنظمها وزارة الهجرة برعايته والتى تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الموجودة بالخارج والمتخصصة في المجالات الصناعية المختلفة لكي نمد الدولة بما هو مستجد من الخارج في كافة الصناعات.



وأشارت مكرم - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "تن" - إلى أنه سيتم تقسيم المؤتمر إلى جلسات خاصة بالصناعة الخضراء استعدادا لمؤتمر تغير المناخ "كوب 27" والصناعات الغذائية والتكنولوجية.



وأوضحت أن الرئيس السيسي كلف وزارة الهجرة بأن تكون هناك جلسات وورش عمل خاصة بالقارة الإفريقية، مضيفة: "أن هناك ثلاث جلسات خاصة بالقارة الإفريقية والتى تتمثل في "الصناعة قاطرة التنمية في إفريقيا" و"رواد الأعمال المصريين والأفارقة" "ورجال الأعمال المصريين والأفارقة".



وأكدت أن "مصر تستطيع بالصناعة" هي نسخة نجدد فيها ما تقوم به وزارة الهجرة، لافتة إلى أن هذه النسخة ستشهد مشاركة شركات أجنبية تعمل فى المجالات الصناعية للترويج للدولة المصرية ، كما سيكون هناك زيارات للخبراء من الخارج في مجالات الصناعة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس ومدينة الجلالة والعاصمة الإدارية.

وعلى صعيد آخر، شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في مائدة سحور، نظمتها مؤسسة «مصر الخير» بمناسبة مرور ١٥ عاما على إنشائها، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من المحافظين والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير".

وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن جهود مؤسسة مصر الخير التي قامت بها على مدار ١٥ عاما، وما حدث من تطوير للخدمات والوصول إلى المستحقين، من منشآت تعليمية وبنية تحتية وصرف صحي ووصلات مياه وعلاج للمرضى.

وفي كلمتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها للمشاركة في الفاعلية بمناسبة مرور ١٥ عاما من النجاح مقدمة التهنئة والتحية للدكتور على جمعة ومجلس الأمناء والعاملين بالمؤسسة، مشيرة إلى أن فعالية اليوم تأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، معربة عن سعادتها لمشاركتها في هذه الفاعلية، احتفاءً بعام المجتمع المدني، والاحتفال بنجاحات "مصر الخير".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة لديها الكثير من أوجه التعاون مع مؤسسة مصر الخير؛ فمنذ البداية تم توقيع بروتوكول لشحن الجثامين للمصريين بالخارج، كنا كان هناك تعاون وقت أزمة العالقين بسبب تداعيات كورونا وتحملها تكاليف عودة العمالة البسيطة من الخارج، كما تم التعاون في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وتوقيع بروتوكول لفتح مكاتب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية لتوعية شبابنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة الى أن هذا التعاون في إطار تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة من أجل التنمية المستدامة وهو الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.