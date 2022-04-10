العائدون الحلقة 8.. الكشف عن الشركات التى بثت أفلام تحريضية ضد مصر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة تسليط الضوء على الإعلام المعادي الذي كان يقوم دوره ببث الأفلام والتقارير الكاذبة التي تبث شائعات عن مصر ورصد صور ليست بالحقيقية لتوصيلها للعالم الخارجي، حيث تقوم شركات تابعة لدول أجنبية تسعى لإنتاج أفلام تحريضية ضد مصر.



وكان أبرز قناة الجزيرة التي شنّت على مصر أطول حرب إعلامية عرفتها المنطقة، فلما يقرب من السنوات السبع لم تنقطع يومًا عن بث الشائعات عن مصر، وترديد الأكاذيب حول قيادتها، والتحريض المباشر على شعبها وجيشها وشرطته.

واستمرت حربها ضد مصر لتشويه صورتها التي تسعى من خلالها الهجوم على قانون التصالح، وترويج فيديوهات مفبركة، واستغلال الحملات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب من مغتصبي أراضي الدولة في الترويج بأن هذه الحملات تنال من بيوت الله.



وفي ديسمبر ٢٠١٦ كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط مراسل الجزيرة، ومنتج افلام تحريضية تثير الفتن ضد الدولة، ومنتج فيلم "العساكر" الذي أذاعته قناة الجزيرة ناسبة ما ظهر في الفيلم إلى القوات المسلحة المصرية.

ومن خلال فيلم تسجيلي عرضته قنوات الجماعة الإرهابية التي تبث من الخارج، مستخدمة عددا من الأكاذيب لعناصر تابعين لها ضد الدولة.

وحسب الفيلم المسيء للدولة المصرية الذي عرضته الإرهابية فإن الجماعة استخدمت عددا من الأكاذيب التي روجت لها خلال الفترة الماضية، إما على مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات التابعة لها، كما تستخدم الجماعة الإرهابية شهادات بها مجموعة من الأكاذيب عن الوضع داخل السجون المصرية، خاصة في ظل أزمة انتشار وباء كورونا بين دول العالم.



تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

ويعرض المسلسل على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبدالمنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى– جوهر".