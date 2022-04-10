الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحرير 195 مختطفا فى ليبيا من يد عصابات الاتجار بالبشر

صورة للمختطفين
صورة للمختطفين

أعلن "اللواء 444 قتال" في ليبيا، مساء السبت، عن تحريره عشرات المختطفين من المهاجرين والعمال الأجانب من بينهم مصريين على يد عصابات الاتجار بالبشر.

وأوضح "اللواء 444"، أنه تمكن فجر السبت من تحرير  "195" شخصًا بينهم "23" امرأة وطفلان؛ في مدينة "بني وليد" كانواْ قد تعرضوا للخطف في وقت سابق من قِبَلِ عصابة طالبت بفدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم، مشيرًا إلى أن المخطوفين تعرّضوا للتّعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.

وأوضح اللواء، في بيان، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن المخطوفين من جنسيّات مختلفة من "مصر، السودان، النيجر، نيجيريا، إريتريا، إثيوبيا".

وأضاف "نطمئن أهالي المخطوفين بأنّ أبناءهم بصحة جيدة ويتلقون العناية الصحية الكاملة بمعسكر التّكبالي". 

وأكد اللواء القبض على رأس عصابة الخطف المدعو:( أصيل السنوسي اشنيشح ) و8 آخرين من العصابة من جنسيات أخرى  وسيتم إحالتهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم.

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واختتم بيانه قائلًا: "أعمالنا في كبح وقطع دابر المفسدين وتجار البشر مستمرة بحول الله حتى نقضي عليهم وستصلهم أيدينا أينما كانوا، ومهما فرّوا ستطالهم قوة القانون عاجلًا غير آجل".

يأتي هذا فيما أعلن "اللواء 444 قتال"، في وقت سابق اليوم، عن اختطاف جنديين اثنين تابعين له قبل أذان المغرب في منطقة الهيرة أثناء توزيعهما للإفطار في نقاط التفتيش.

وأوضح اللواء أن السيارة التي كان يقودها الجنديان ليست عسكرية مسلحة، وإنما هي سيارة لنقل التموين، موضحًا أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لتحريرهما من الخاطفين.

وكشف اللواء عن أن الخاطفين تابعون لشبكات تهريب البشر بسبب إغلاق "اللواء 444 قتال" مسار التهريب البري في مناطق سيطرتهم، وتكرر ما سماها الضربات الموجعة لهؤلاء وآخرها اليوم حيث تم القبض علي أهم رؤوس التهريب المدعو السنوسي اشنيشح.

اللواء 444 قتال عصابات الاتجار بالبشر بنى وليد مصر أصيل السنوسي اشنيشح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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