ملف سري الحلقة 8.. خطف هاني سلامة على يد «ناجي»

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ملف سري بهاني سلامة يجري وبحوزته الألماس، ويلحق به شقيقة «شاكر»، والذي يجسد دوره نضال الشافعي، وضابط الشرطة، بعد تلقيه مكالمة تهديد تطلب منه تسليم الألماس في خلال ساعة وإلا ستتعرض والدته للخطر، وفي طريقهم لوالدته ستحدث المستشار يحيى مع والدته، والتي تجسد دورها الفنانة مادلين مطر، لتخبره أن هناك متظاهرين اقتحموا الجريدة التي تعمل بها، فيطلب منها الاختباء، ويعلم ضابط الشرطة الذي يحرك القوات الأمنية على مقر الجريدة، ليجد بعدها المستشار يحيى سيارة تعترض طريقه، ويتم اختطافه.



ونجد أحمد الرافعي، والذي يلعب شخصية «ناجي» يطلب منه الألماس، بعدما قيد يده، وفي هذه اللحظة تقتحم قوات الأمن المكان.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».