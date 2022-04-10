الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملف سري الحلقة 8.. خطف هاني سلامة على يد «ناجي»

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ملف سري بهاني سلامة يجري وبحوزته الألماس، ويلحق به  شقيقة «شاكر»، والذي يجسد دوره نضال الشافعي، وضابط الشرطة، بعد تلقيه مكالمة تهديد تطلب منه تسليم الألماس في خلال ساعة وإلا ستتعرض والدته للخطر، وفي طريقهم لوالدته ستحدث المستشار يحيى مع والدته، والتي تجسد دورها الفنانة مادلين مطر، لتخبره أن هناك متظاهرين اقتحموا الجريدة التي تعمل بها، فيطلب منها الاختباء، ويعلم ضابط الشرطة الذي يحرك القوات الأمنية على مقر الجريدة، ليجد بعدها المستشار يحيى سيارة تعترض طريقه، ويتم اختطافه.
 

ونجد أحمد الرافعي، والذي يلعب شخصية «ناجي» يطلب منه الألماس، بعدما قيد يده، وفي هذه اللحظة تقتحم قوات الأمن المكان.

 

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

 

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

 

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

 

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

 

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

 

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

 

فيما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

 

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

 

مسلسل ملف سرى ريمون مقار محمود حجاج الثامنة مساء حلقات مسلسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 8| «بطلان» يقع في حب العايقة «سندس»

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

الاختيار 3 الحلقة 8.. دور السيسى فى لم شمل القوى السياسية بعد فشل المعزول مرسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي لن يُغيب الحل السياسي التفاوضي للصراع