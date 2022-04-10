«محمد جلال» يعلن ترشحه على منصب نقيب المحامين

أعلن المحامي محمد جلال، المحامي بالنقض، نيته الترشح لخوض الانتخابات المرتقبة على منصب نقيب المحامين، بعد وفاة النقيب الراحل رجائي عطية.

وأوضح جلال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهم عناصر البرنامج الانتخابي له هو ربط المعاش بالتأمينات الاجتماعية للدولة بما يوفر معاشا للمحام لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، وتفعيل الحصانة المهنية للمحامين، وتحديد المكافأة السنوية لشباب المحامين بما لا يقل عن ألفي جنيهاً وفقاً للمتغيرات الاقتصادية كل سنة، وكذلك إلزام السجل التجاري بعدم قيد أي شركة او منشأة إلا بعد توكيل المحام والأولوية في ذلك لشباب المحامين لمساعدتهم على متطلبات الحياه وبناء مكتب لإدارة أعمالهم.

وأضاف: “سوف أعمل على مشروع النوتة المؤمنة تحت اشراف مجلس نقابة المحامين بأجر حسب جدول انابة قضائية للمحامين الجدول العام وتحديد مكافأة في كل دائرة من النقابة العامة لتأمين عمل المحامين بشكل حقيقي وعائد للمحامين الجدول العام في المحاكم الجزئية والابتدائية”.

وأكمل: “توفيق أوضاع المحامين المشتغلين اثناء حياتهم بتقديم ادلة اشتغال عن كل سنة وعرضها علي لجنة قيد ومناقشة المحام فيها اثناء حياته بصرف المعاش بالكارنيه بعد تقديم ادلة الاشتغال عن كل سنة اثناء حياتهم وصرف المعاش في خلال شهر من الوفاة، وصرف منحة قدرها عشرة آلاف جنيه لحين صرف المعاش وتشكيل لجنة لعمل إعلام الوراثة بدون مقابل وصرف المعاش دون ارهاق للورثة، وصرف معاش الدفعة الواحدة مبلغ وقدره 150 ألف جنيهاً مصرياً”.

وقال إن برنامجه الانتخابي يتضمن إنشاء مستشفى المحامين وعلاج الأعضاء دون حد اقصى، وكذلك التعاقد مع احد شركات التأمين للتأمين علي المحامين عن مخاطر الوفاة وإنشاء إدارة صندوق الرعاية الصحية.

وأضاف أن برنامجه شمل أيضًا: “وضع نظام مالي ولائحة مالية للنقابة ومراقبة الحسابات وعرض الميزانيات سنوياً قبل نهاية ديسمبر من كل عام وتفعيل نص المادة الخاصة بتعيين المحامين في السلطة القضائية وعمل بروتوكول مع وزارة الداخلية لمعاملة المحام وفقاً لقانون المحاماه وعمل مشروع قانون المحاماه الجديد”.

المحامي محمد محمود جلال من مواليد 1980 تخرج في جامعة عين شمس دفعة 2000 بتقدير جيد جداً، وهو رئيس تيار الإصلاحيون المستقلون بنقابة محامين مصر، كما أنه رئيس حركة البنيان المرصوص، كما تولى رئاسة لجنة كرامة النقابة وله دور بارز في الدفاع عن المحامين في القضايا المختلفة.