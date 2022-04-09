الاختيار 3 الحلقة 8|الشاطر مهددا مرسى: «متتصرفش غير لما ترجعلنا»

عرضت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار 3 اجتماع الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، وخيرت الشاطر نائب المرشد والذي يجسد دوره النجم خالد الصاوي، وفيها كان يتشاور خيرت على رد مناسب من وجهة نظر الجماعة على القوى السياسية بعد عدم حضورهم للحوار الوطني الذي دعا له المعزول في الثامن من ديسمبر 2012 للتوافق حول الإعلان الدستوري المكمل الذي أصر عليه مرسي رغم أنف الأحزاب كونه يحوي مواد تمنحه سلطة مطلقة وتديم جماعته في السلطة.

وتسبب بيان مرسي عقب فشل الدعوة للحوار الوطني في غضب الجماعة الإرهابية ومكتب الإرشاد ليهدده خيرت الشاطر قائلًا: “متتصرفش غير لما ترجعلنا وتكلم الجماعة.. حضرتك الريس على عينا وراسنا لكن ما تتصرفش غير بمشورة منا وبقرارات من مجلس شورى الجماعة”.

ولم يتضمن خطاب مرسي استجابة لمطلبي المعارضة الرئيسيين وهما إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرفضونه ويؤكدون أنه لا يحظى بتوافق وطني، لذا لم يوافق معظم الأحزاب على الدخول في حوار مع الرئيس كونه يصر على إعلان يستأثر به هو ومكتب الارشاد بالسلطة.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية، بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء: