السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير روسي: هدف العملية العسكرية منع أى تهديد من الأراضى الأوكرانية

أناتولي أنتونوف
أناتولي أنتونوف

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، اليوم السبت، إن الهدف من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، هو ألا يأتي أي تهديد لروسيا من تجاه الأراضي الأوكرانية.


وقال أناتولي أنتونوف ،في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس " الروسية، إن "اليوم من المهم للغاية تحقيق نزع السلاح من أوكرانيا لتعزيز وضع كييف كدولة خالية من الأسلحة النووية والتزامها بالاتفاقيات الدولية بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل".


وأضاف: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تقويض معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، لا ينبغي أن تكون هناك تهديدات للاتحاد الروسي قادمة من الأراضي الأوكرانية، هذا هو هدف عمليتنا العسكرية الخاصة".

نيويورك روسيا العملية العسكرية الروسية سفير روسي الاراضي الاوكرانية أوكرانيا

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