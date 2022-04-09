السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مكتوب عليا الحلقة 8.. حبس أكرم حسني بسبب «أبطال الجمهورية»

مكتوب عليا
مكتوب عليا

أثار مسلسل مكتوب عليا الحلقة 8 ضجة كبيرة بعد عرض أحداثه الكوميدية، حيث لفت الأنظار في حلقة اليوم بأحداث شيقة ومثيرة.

حبس أكرم حسني بسبب "أبطال الجمهورية" وأيتن عامر تزوره 

استيقظ “جلجل” أكرم حسني في يوم جديد، ليجد على يديه كلمات أخرى جديدة، ولكنها كلمات أغنية “أبطال الجمهورية” لفريق الصواريخ الشعبي، مما أثار تعجبه ماذا تقصد هذه الأغنية؟، وسرعان ما ذهب إلى صديقه “سيد” محمود السيسي، ليخبره عن الأغنية، وأنه يعجز في فك هذا اللغز، وقام بتشغيلها بجانب أسرة تنتظر أن تتلقى جثة ميت لهم، مما جعلهم ينهالوا عليه بالضرب، حتى ذهبوا إلى القسم.

اتهام هنادي مهنا بالرشوة وأكرم حسني يتدخل

وأصرت أسرة المتوفي أن أن تذهب إلى القسم وتم حبس “جلجل” أكرم حسني، في القسم، وهو في حالة حزن شديدة، ليسمع صوت “سلمى” هنادي مهنا، في القسم ذاته، وتدخل لعرفة الأمر، ليجد أن هناك شخص ما لفق لها تهمة رشوة بعد رفضها له، وبالفعل أنقذها وأخرجها من هذه الازمة بكل سهولة مما جعل “سلمى” هنادي مهنا تشكره بشدة، وهو ما أثار غيرة “روقية” أيتن عامر بشدة.

 

أبطال مسلسل مكتوب عليا 

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

أيتن عامر أكرم حسني أبطال الجمهورية مكتوب عليا الحلقة 8 مكتوب عليا الحلقة 8

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وائل لطفي

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