الكبير أوى 6 الحلقة 8| نفادى الحكيم يخطف الكاميرا بإفيهاته.. تعرف عليها

منذ ظهور "نفادي" في الحلقات الأولى من الجزء السادس في مسلسل "الكبير أوي" وقد خطف الفنان حاتم صلاح الأنظار إليه وبقوة، من خلال مشاركته في المسلسل، حيث تصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل تريند ومنصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت كشخصية جديدة لأول مرة في هذا الجزء، واتضح أنه صديق جديد للكبير أوي، وتميز بإفيهاته ولديه حركة خاصة يقوم بها عندما يتحدث، وهي "الغمز" بعينه.

لكن في الحلقة الثامنة كان حضوره ملفتا بإلقائه حكما تشبه ما يكتب على ظهر "التوك توك"، الأولى كانت "نفادي صاحبك وحبيبك.. هتسيبه انت ونصيبك".

وحينما غدر به الكبير أوي ولم يقبل ضمه لفريقه قال نفادي: "رميت تجاوى العشم وقولت بالتوفيق سقيتها صبر وأمل طرحت يا دوب خوازيق".

وكي يستميل الكبير مرة أخرى ويستعطفه لضمه في فريقه في التحدي الثاني لامه وقال له "أصحاب الشدة اتنين وصحاب المصلحة ألفين".

وكان أول ظهور له في الحلقة الأولى، حينما اتصل بالكبير أوي ليصطحبه بسهرة خارج المنزل تعيد لهم ذكريات الشباب، ويقابل أحد الفتيات التي ترتدي زي أحد العرائس الميكي ماوس، وتتابع في ظهوره في بيت العمودية وأحبه الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 8

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 8 والقنوات الناقلة، تُعرض بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.