تأجيل دعوى تطالب بوقف تطبيق «فيزيتا» ومحو السجل التجاري لـ11 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة للتراخيص، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بمحو السجل التجاري لشركة فيزيتا أي كومرس، وإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيا وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لجلسة 11 مايو لإعلان جهاز تنمية التجارة الداخلية لاختصاصه بمحو السجلات.

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية، أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جاءت طمعا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع الصيادلة مع الاستحواذ على الأرباح والأقوات والتغول لخلق ما يطلق عليه الهوامير أو القطط السمان المتخمة.

وفي الدعوى أن شركة فيزيتا قامت بإنشاء تطبيقات دوائية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو هيئة الدواء، بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق، وتمارس الشركة في التطبيق الإلكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن، مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء وبدون إرشاد للمريض إلى طرق استخدامه ومحاذيره في مزاولة لمهنة الصيدلة دون ترخيص أو تصريح أو ضابط رقابي.

وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومكاسبهم.

وفي الدعوى تأكيد أن الشركة لم تتحصل على التراخيص الواجبة من وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية بما يوجب غلقها وحظر التطبيق.