السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة مديرة مدرسة وأخصائية مكتبة في إحدى مدارس الغربية للمحكمة التأديبية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية بمحافظة الغربية في القضية رقم 115 لسنة 2022 إحالة مديرة مدرسة واخصائية مكتبة في إحدى مدارس إدارة كفرالزيات التعليمية إلى المحكمة التأديبية بطنطا لأنهما بوصفهما وبدائرة عملهما خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية وخرجنا عن مقتضيات الواجب الوظيفي في أعمالهما أثناء سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي وتعديا على زميلتهن بالضرب بالبوكس والقدم، وتحدد لهن جلسة 16 من أبريل القادم لبدء المحاكمة والنظر في القضية.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمة الأولى وتعمل "أخصائية مكتبة" في إحدى مدارس إدارة كفرالزيات التعليمية أنها خرجت عن مقتضيات وكرامة الوظيفة وحسن سمعتها دون مراعاة آداب اللياقة والاحترام في تصرفاتها مع زملائها في العمل، بأنها أثناء سير أعمال امتحان الصف الرابع الابتدائي دخلت لجنة امتحانات بمحل عملها، دون مبرر قانوني بقصد مساعدة أحد الطلاب وباقي طلاب اللجنة في أعمال الغش بالامتحان على النحو المبين بالتحقيقات، واعتدت بالضرب على زميلة لها بذات المدرسة باليد والقدم داخل وخارج لجنة الامتحان على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وتضمن قرار إحالة المتهمة الثانية وتعمل" مديرة مدرسة" في إحدى مدارس إدارة كفرالزيات التعليمية، أنها كلفت المتهمة الأولى، شفويا بالدخول إلى لجنة الامتحانات بالمخالفة للتعليمات أثناء سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي ، مما ترتب عليه الإخلال بنظام الامتحان وقيام الأولى بالاعتداء على زميلتها على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وبذلك يكون المتهمتان المذكورتان قد ارتكبتا المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 57، 58 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

بسبب بوكس إحالة مديرة مدرسة واخصائية مكتبة احدى مدارس

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