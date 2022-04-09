السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إستونيا تساعد أوكرانيا على إعادة خطوط الكهرباء

إستونيا خطوط الكهرباء
إستونيا خطوط الكهرباء

أرسلت إستونيا 10 أطنان من الأجهزة الكهربائية إلى أوكرانيا؛ للمساعدة في استعادة خطوط الطاقة الكهربائية العامة ودعم أنظمة الكهرباء في البلاد.

وذكرت صحيفة (إيه أر أر) الإستونية أن هذا القرار يأتي بعد وصول طلب من وزارة الطاقة الأوكرانية إلى الحكومة الإستونية والتي طلبت بدورها المساعدة من الجمعية الإستونية للمؤسسات الكهربائية.

وتابعت أنه تم إرسال شحنة تزن أكثر من 10 أطنان إلى أوكرانيا هذا الأسبوع تحتوي بشكل أساسي على أسلاك ألومنيوم لخطوط الجهد العالي وكابلات التحكم وملحقات الخطوط العلوية الأخرى.

وساعدت وزارة الشئون الخارجية في تنظيم عملية التسليم وساهمت شركات إستونية في توفير هذه الأجهزة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أرسلت إستونيا دعمًا تقنيًا بقيمة 80 ألف يورو إلى الوزارة الرقمية الأوكرانية، كما زودت أوكرانيا بأكثر من 220 مليون يورو من الأسلحة و12 مليون يورو من المساعدات الإنسانية.

تالين أوكرانيا أستونيا

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