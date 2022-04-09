السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث التموين تضبط 8937 قضية متنوعة

ارشيفية
ارشيفية

وجهت أجهزة الأمن حملات لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط 8937 قضية تموينية متنوعة

أبرزها ضبط (151) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (6838 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 923130 جنيه)، وضبط (11) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (63788 لتر) لبيعها في السوق السوداء، وضبط (8597) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2354٫729) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (341) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بمضبوطات بلغت (863٫634 طن-  145247 ألف عبوة غذائية – 93488 ألف قطعة متنوعة) ، وكذا ضبط (61) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء ، بمضبوطات وزنت ( 51٫868 طن – 624 عبوة زيت طعام – 317 بطاقة ذكية)، وضبط (40) قضية في مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (348,967 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة" - 5280 عبوة "زيت طعام")، وضبط (20) قضية بيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت (92,800 طن "أسمنت" – 159,600 طن "حديد تسليح" – 3,300 "جبس")، وضبط (118) قضية في مجال البيع بأزيد من السعر .. بمضبوطات بلغت (201,773 طن "دقيق – زيت طعام – أرز – فول – أعلاف" -36760 لتر– 22284 عبوة – 131500 قطعة متنوعة).

اجهزة الامن مباحث التموين قضية تموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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