روسيا: أوكرانيا لن تفلت من مسؤوليتها عن الهجوم على «كراماتورسك»

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أوكرانيا لن تتمكن من التنصل من مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على محطة السكك الحديدية في "كراماتورسك".



وأضافت الوزارة- في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني: "نحن واثقون من أن سلطات كييف لن تكون قادرة على التهرب من المسؤولية".



ونوهت بأن "هناك أدلة على إدانة القوات المسلحة الأوكرانية.. إنهم مسلحون ويستخدمون صواريخ توشكا-يو التي عثر على شظاياها في موقع المأساة".



وشددت الوزارة على أن "مثل هذه التصرفات اللا إنسانية لنظام كييف تؤكد صحة مهام العملية العسكرية الخاصة لنزع السلاح وتشويه سمعة أوكرانيا".



وكان مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك، قد قال، في وقت سابق، إن محطة قطارات كراماتورسك استهدفت بصاروخ "إسكندر" إلا أن روسيا نفت قيامها بالقصف.

وعلى صعيد آخر، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا قصير المدى لضرب محطة قطار كراماتورسك شرقي أوكرانيا.



وأضاف المسؤول - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا من طراز "SS-21" في الهجوم على كراماتورسك، مشيرا إلى دوافع الروس من وراء هذا الهجوم لا تزال غير واضحة.



ورفض المسؤول الأمريكي الادعاءات الروسية التي نفت مسؤوليتها عن الهجوم، قائلا "نحن لا نقبل نفي الروس بأنهم غير مسؤولين".

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، روسيا بارتكاب "فظائع مروعة" بعد مقتل 50 مدنيا بينهم خمسة أطفال في قصف استهدف محطة كراماتورسك للقطارات في شرق أوكرانيا.



ووصفت السفارة الأمريكية في كييف، الجمعة، الهجوم الصاروخي بـ "العمل الروسي الوحشي" وقالت إن "العالم سيحاسب بوتين".

موسكو نفت مسؤوليتها عن هذا القصف، مؤكدة انها لا تملك صاروخا من النوع الذي تم استخدامه .



وتقع كراماتورسك في الجزء من حوض دونباس تحت السيطرة الأوكرانية. لكن بقية هذه المنطقة يسيطر عليها منذ 2014 الانفصاليون الموالون لموسكو.