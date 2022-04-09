تحرير سورى ويمنى بعد استدراجهما وخطفهما من أحد فنادق بيروت

أعلن الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت اليوم من تحرير مواطن سوري وآخر يمني في منطقة العريض قرب الحدود اللبنانية السورية، وذلك بعد استدراجهما من أحد فنادق بيروت قبل نحو شهر.

وأضاف الجيش اللبناني، أن دورية أخرى من المخابرات تمكنت من تحرير مواطن في منطقة قلد السبع قرب الحدود اللبنانية السورية بعد اختطافه قبل نحو 5 أيام بعدما استدرجه الخاطفون من بلدته كفرمان بالنبطية جنوبي لبنان.

وأكد الجيش اللبناني فتح تحقيق في الأمر والمتابعة للقبض على الخاطفين.

وكانت قوى الأمن الداخلي بلبنان قد أصدرت قبل يومين تحذيرًا للمواطنين والأجانب المقيمين في لبنان من انتشار ظاهرة عصابات الخطف المحترفة التي تقوم باستدراج ضحاياها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطلب فدية.