العائدون الحلقة 7.. داعش تتخلص من فتاة صالة القمار

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل العائدون، تخلص أحد أعضاء تنظيم داعش من الفتاة سارة، التي كانت تعمل بأحد الصالات للعب القمار بإحدى دول أوروبا.

وجاء ذلك بعد استدراج الضابط عمر لها ومحاولة التنصت عليها للوصول لممولي تنظيم داعش، كونهم يستخدمون كل السبل لتحقيق أهدافه ومنها صالات القمار للحصول على التمويل.

وتم التخلص من الفتاة سارة التي تقوم بالدور الممثلة مايا طلام.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.