السيطرة على حريق شقة سكنية فى القليوبية دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الأول العلوي بشارع عيد الأعرج بمدينة طوخ دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول علوى ملك "صلاح. ر. ع"، 74 سنة، بالمعاش بجوار أحد المخابز بشارع عيد الأعرج بمدينة طوخ دون خسائر بشرية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.