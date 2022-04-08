الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون»: نواصل تقديم معلومات استخباراتية للجيش الأوكراني

البنتاجون
البنتاجون

قال المتحدث باسم «البنتاجون» جون كيربي، اليوم الجمعة، نواصل تقديم معلومات استخباراتية للجيش الأوكراني لمساعدته على الدفاع عن أوكرانيا. 

وتابع كيربي، وفق لشبكة “سكاي نيوز” الاخبارية، ان مزاعم روسيا بعدم تورطها في الهجوم على محطة القطار شرقي أوكرانيا غير مقنعة. 

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه "من المستحيل" معرفة المدة التي ستستغرقها الحرب في أوكرانيا إذا لم تنته من خلال الدبلوماسية، لكن "البنتاجون" قال إن أوكرانيا "بالطبع" يمكنها أن تنتصر في الحرب.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي: "الحقيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يركز على التقدم في منطقة جغرافية أصغر في أوكرانيا مع إمكانية استمرار العنف".

وكرر كيربي أن "أوكرانيا يمكنها بالتأكيد أن تنتصر في الحرب كما يتضح من عدم قدرة بوتين على تحقيق أهدافه الاستراتيجية".

وقال: "بوتين لم يسيطر على ماريوبول بعد، ونقل قواته من كييف وتشيرنيهيف، ولم يستحوذ على خاركيف أو ميكولايف في الجنوب لذلك أعتقد أن الدليل على عدم تحقيق بوتين لأهدافه يظهر حرفيا في النتائج التي تراها كل يوم".

وفي سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن بلاده أرسلت 100 طائرة بدون طيار التي تسمى "كاميكازي" للجيش الأوكراني.

وذكر جون كيربي: "نحن في مناقشات مع الأوكرانيين حول الاستخدامات المستقبلية للطائرات بدون طيار، وبالطبع سنبقي هذا الخيار مفتوحًا للمضي قدما".

وتحمل الطائرات الكاميكازي رؤوسا حربية وتنفجر عند الاصطدام بالأهداف ويمكن أن يصيب أصغر طراز من تلك الطائرات هدفا على بعد 6 أميال، وفقًا للشركة المصنعة للطائرات.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة دربت "عددًا صغيرًا جدًا من الجنود الأوكرانيين الذين كانوا بالفعل في الولايات المتحدة على استخدام الطائرات بدون طيار قبل عودتهم إلى بلادهم لتدريب الآخرين"، وأضاف: "يمكن تدريب الفرد بشكل مناسب على كيفية استخدام طائرة بدون طيار في حوالي يومين".
 

الجيش الأوكراني أوكرانيا مساعدة الدفاع روسيا

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وائل لطفي

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