الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السفينة السياحية Artania تغادر ميناء الإسكندرية متجهة إلى قبرص

السفينه السياحية
السفينه السياحية

غادرت السفينة السياحية Artania، مساء اليوم الجمعة، من رصيف ميناء الإسكندرية، في تمام الساعة الثانية ظهرا متجهة إلى مدينة قبرص، بعد أن استقبلتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباح الخميس، قادمة من مالطا، والتي تحمل على متنها ما يقارب 1200 فرد من السياح وأفراد الطاقم من مختلف الجنسيات، وذلك للقيام برحلات سياحية في مدينة الإسكندرية.

كانت شهدت حركة تداول البضائع الصادر والوارد بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا كبيرا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم التداول 187 ألف سفينة، كما بلغت أعداد سفن الوصول والمغادرة 24 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن العاملة حاليا في عمليات الشحن والتفريغ 39 سفينة، أما بالنسبة لأعداد الحاويات فقد تم تداول 2510 حاويات مكافئة.

كانت قد انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، حيث بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد و2614 حاوية مكافئة؛ كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 168 ألف طن تقريبا.

وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 56 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 39 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

هذا وقد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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وائل لطفي

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