الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شديد الحرارة على الصعيد.. «الأرصاد» تكشف طقس السبت

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على معضم الأنحاء ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات فترات متقطعة، مشمس على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 17
الإسكندرية 24 15
وادي النطرون 27 15
طنطا 28 16
شبين الكوم 27 15
دمنهور 27 17
بلطيم 26 16
مطروح 22 15
السلوم 21 15
سيوة 25 12
بورسعيد 24 16
دمياط 23 16
الزقازيق 27 15
المنصورة 27 16
الإسماعيلية 28 15
السويس 28 15
العريش 22 15
رفح 22 14
رأس سدر 32 16
نخل 29 16
نويبع 33 16
طابا 31 17
كاترين 29 14
الطور 28 21
شرم الشيخ 32 24
الغردقة 33 23
مرسى علم 35 22
الفيوم 29 17
بني سويف 29 18
المنيا 31 20
أسيوط 33 21
سوهاج 35 21
قنا 39 24
الأقصر 39 23
أسوان 41 23
إدفو 41 24
أبو سمبل 41 25
الوادي الجديد 36 21
شلاتين 35 19
أبو رماد 34 18
حلايب 33 20
رأس حدربة 34 19

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