الشيخ سامح هريدي بعد العفو عن المعتدي عليه: نحن في شهر البركة.. والعفو من الأعمال الصالحة

تنازل أمام وخطيب مسجد الست ذكية الذي تم الاعتداء عليه بعد صلاة التراويح أمس، عن المحضر أمام النيابة، وتم التصالح، وعلية أخلت نيابة مدينة كفر الزيات في محافظة بالغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي سبيل المتهم.

وقال الشيخ سامح هريدي المجني عليه: «نحن في شهر الخير والبركة وتنازلت عن المحضر والإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة بدافع أن العفو من الأعمال الصالحة وأني قابلت السيئة بالحسنة».

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في واقعة الاعتداء على إمام وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفر الزيات بسلاح أبيض وعصا خشبية وإصابته بجرح قطعي في اليد عقب خروجه من صلاة العشاء والتراويح.