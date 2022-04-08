الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 61 تاجرا يوزعون المخدرات بمحيط المقاهي والأكشاك في المحافظات

مخدرات
مخدرات

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  حملاتها المكثفة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافيتريات على مستوى الجمهورية لضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات .

عقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 48 قضية متنوعة وبلغ عدد المتهمين فيها 61 متهماً، وبحوزتهم المضبوطات الآتية، كمية من مخدر البانجو، وزنت 11,600 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، وزنت 11,480 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 4,840 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت 930 جرام، كمية من مخدر الأفيون، وزنت 32 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 30 جرام، و2086 قرصا مخدرا- 23 أمبول مخدر، 7046 قرص مخدر لعقار الترامادول – 46 لاصقا مخدرا، 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون)، و تنفيذ 11 حكما قضائيا متنوعا.
         
كما تم ضبط (مبالغ مالية – طبنجة صوت –فرد خرطوش – 2 طلقة خرطوش – 63 هاتف محمول – 3 سيارة – 5 دراجات نارية – 2 ميزان – 12 قطعة سلاح أبيض – 4 قطع مشغولات ذهبية). 
 وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، ويجري استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

حكم قضائى هيروين على مستوى الجمهورية قطعة سلاح هاتف محمول مكافحة المخدرات العناصر الإجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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