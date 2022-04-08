جامعة أسيوط تهنئ 3 علماء من أبنائها بفوزهم بجوائز الدولة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن فوز ثلاثة من أبناء الجامعة بجوائز الدولة لعام 2021، وفق ما أعلنه مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس.

وكشف رئيس جامعة أسيوط أن الإعلان تضمن فوز الدكتور محمود فهمى الصبحي الأستاذ بقسم الصيدليات بكلية الصيدلة بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة.

كما فاز الدكتور كمال الدين هانى حسين المدرس بقسم جراحة الحيوان بكلية الطب البيطرى بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية.

وكذلك فاز الدكتور هلال فؤاد حتة الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.

وتقدم الدكتور طارق الجمال بخالص التهنئة إلى أبناء الجامعة الفائزين متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد ولكل أبناء الجامعة دوام التقدم والتميز في مختلف المجالات .

ومن جهتبه، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فخره واعتزازه بأبناء الجامعة اللذين نجحوا فى الحصول على جوائز الدولة التشجيعية وفى العلوم المتقدمة والتى تعتبر وسام تقدير لجهدهم وعملهم فى خدمة العملية البحثية.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث على استمرار دعم ورعاية قطاع الدراسات العليا لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من أجل إثراء الحركة العلمية و البحثية بمختلف الكليات بما يليق بإمكانيات الجامعة المتميزة وتاريخها العريق.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن إدارة الجامعة لا تدخر الجهد والعلم من أجل دعم العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من اجل نهضة الجامعة وتنميتها تحت قيادة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.