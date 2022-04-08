توقف حركة السيارات على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي

توقفت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، إثر انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الجنونية والتخطي الخاطئ، ما أسفر عن إصابة 9 عمال بإصابات متنوعة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بتوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وبالتواصل مع إدارة المرور تبين أن التوقف نتيجة انقلاب ميكروباص خاص على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 9 عمال بشركة أجهزة كهربائية بكسور وكدمات وسحجات وجروح مختلفة بالجسد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل على الفور ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ورفع حطام الحادث، لعودة فتح الطريق مجددًا، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابات المختصة.