كشفهم مقطع فيديو.. ضبط المتهمين في «مشاجرة العرب» ببورسعيد

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد.

بالانتقال والفحص تم تحديد طرفي المشاجرة وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطهم، كلٍ من طرف أول (3 أشخاص) – طرف ثان (شخصين) وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، حيث تبين نشوب المشاجرة على أثر خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة دون حدوث ثمة إصابات، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.