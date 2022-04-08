الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشفهم مقطع فيديو.. ضبط المتهمين في «مشاجرة العرب» ببورسعيد

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد.

بالانتقال والفحص تم تحديد طرفي المشاجرة وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطهم، كلٍ من طرف أول (3 أشخاص) – طرف ثان (شخصين) وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، حيث تبين نشوب المشاجرة على أثر خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة دون حدوث ثمة إصابات، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة خلافات محافظة بورسعيد الإجراءات القانونية مديرية أمن بورسعيد الأجهزة الأمنية التواصل الاجتماعي إتخاذ الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

«عامل دوشة».. سائق يطلق النار على طفل فى عين شمس

القبض على المتهم بالاعتداء على إمام وخطيب مسجد بكفرالزيات

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب