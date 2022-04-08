الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8 أبريل 2022

الدواجن
الدواجن

يرغب في مطالعة أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8 أبريل 2022  الملايين من ربات البيوت عبر المنصات الإلكترونية خاصة مع أيام شهر رمضان الكريم الذي يتميز بالتجمعات العائلية على موائد رمضان.

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ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الطيور في الأسواق وأسعار أعلاف الدواجن وأسعار البيض والكتاكيت.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8 إبريل 2022

شهدت أسواق الطيور استقرار نسبي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك وذلك عقب انخفاض أسعار بعض الأنواع حيث وصل سعر كيلو الدجاج البيضاء 33 جنيه في المزرعة و 38 للمستهلكين، وذلك بانخفاض جنيهان عن الأسابيع الماضية فيما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي إلى 40 جنيه في المزرعة بينما يمكن شراؤها من الأسواق 43 جنيه وذلك بانخفاض 4 جنيهات عن الأسابيع الماضية.

فيما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو 38 جنيها في المزرعة وفي الأسواق للمستهلكين 40 جنيه وذلك بانخفاض 4 جنيهات عن الأسابيع الماضية فيما وصل سعر كيلو البط في المزارع إلى 40 جنيه ويمكن شراؤه في الأسواق بـ43 جنيه وذلك بانخفاض 5 جنيهات.

أسباب تراجع سعر الطيور في الأسواق

أكدت شعبة الدواجن أن أسباب تراجع أسعار الطيور خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان يرجع إلى الركود في حركة البيع والشراء خاصة عقب شراء رباب البيوت كافة احتياجاتها قبل الشهر الفضيل ومن المتوقع أن تبدأ حركة البيع والشراء خلال الأسبوع الثاني.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن الحكومة ضخت كميات كبيرة من الدواجن ومنتجاتها في الأسواق عبر المنافذ التابعة لها سواء منافذ الجيش أو الشرطة أو منافذ وزارة الزراعة بالإضافة إلى حالة تشبع من الشراء لكافة الأسر المصرية قبل رمضان بعد قيام المواطنين بشراء احتياجاتهم من السلع.

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سعر البيض في الأسواق للمستهلكين 

بالرغم من انخفاض أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق إلا أن هناك حالة من الاستقرار النسبي في أسعار البيض بأنواعه حيث لم يحدث أي تغيير حيث سجل كرتونة البيض الأحمر 52 جنيه وكرتونة البيض البلدي 60 جنيه وكرتونة البيض الأبيض 50 جنيهًا للمستهلكين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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