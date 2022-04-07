مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 تشهد أحداثا مشوقة كبيرة، مع استمرار عرض محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في افتعال الحرب الأهلية بين المصريين، وسعيهم لتدمير مصر، ولكن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي- في هذه الفترة- والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال تصدى لهم للحفاظ على أمن مصر.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

تعرض الحلقة السابعة يوم الجمعة الموافق 8-4-2022، ويشهد مسلسل الاختيار 3 كثيرا من المشاهد التاريخية الهامة، ومنها أن الصيدلانية إيمي ما زالت تريد الهجرة مع زوجها موريس خوفًا من اضطهاد جماعة الإخوان الإرهابية للأقباط خاصة بعد تجاهل محمد مرسي لحضور حفل تنصيب البابا في ذلك التوقيت.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة السابعة

يستعد ملايين المصريين للحلقات الجديدة في المسلسل الأكثر مشاهدة في موسم رمضان 2022، حيث تأتي الحلقات الجديدة، في تمام العاشرة إلا الربع يوميا، كما يحاول مروان الوصول إلي شحنة متفجرات كبيرة وصلت إلي ميناء محافظة الإسكندرية قبل أن تحدث كوارث متعددة.

الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3



وفي هذا السياق، تدور أحداث مسلسل الاختيار 3 بعرض مشاحنات وانقسامات كانت بين المصريين بعد الإعلان الدستوري بسبب جماعة الإخوان الإرهابية وتحدث شبه فتنة، لكن يقوم “السيسي” بلقاء محمد مرسي ويطالبه بالتفكير في قراراته، قبل أن تحدث حرب أهلية مشيرًا إلى أنه في حال عدم تراجعه عن قراره سيقدم استقالته وأن الجيش سيقف مع الشعب.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7



ومن هذا الجانب، يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 في تمام الساعة الـ9:50 مساءً على شاشة قناة "ON" تزامنًا مع طرحها على منصة "Watch IT" الإلكترونية.

ويعاد مسلسل الاختيار 3 مرتين في اليوم التالي ، المرة الأولى في تمام الساعة 4.20 صباحًا ، أما بخصوص موعد الإعادة الثانية فيأتي في تمام الساعة 3.30 عصرًا.

تردد قناة أون أى ON E الجديد لمشاهدة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7



ON E – اون اي 27500 10853 Nilesat V 5/6

تردد قناة أون دراما لعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

رقم التردد 10853.

الاستقطاب أفقي.

رقم معدل الترميز 27500.

رقم التصحيح 5/6.