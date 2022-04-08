الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأسماء.. تحويل 1.1 مليون جنيه من مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، تم تحويل القائمة 76 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 69 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، وذلك استكمالا لما تم تحويله سابقا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت  80 ألفاً و 89 دولاراً، أي ما يعادل  مليون و460 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

ونوه هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلى أن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن،  والذي ناشد جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أعلن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 75 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 118عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، حيث بلغت  335 ألفاً و 337 دولاراً ،أى ما يعادل 6 ملايين و143ألف جنيه مصري تقريبا

وفيما يلي الأسماء المستحقة.

القائمة 76 لعدد 69مواطن في 7 ابريل2022_pagenumber_page-0002
القائمة 76 لعدد 69مواطن في 7 ابريل2022_pagenumber_page-0002
القائمة 76 لعدد 69مواطن في 7 ابريل2022_pagenumber_page-0001
القائمة 76 لعدد 69مواطن في 7 ابريل2022_pagenumber_page-0001
وزارة القوى العاملة وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي بالأردن موقع وزارة القوى العاملة

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