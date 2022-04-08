حبس 31 عاطلا بتهمة حيازتهما 3.5 كيلو مخدرات وأسلحة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 31 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة، بشن حملة مكبرة علي الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 31 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 1192 جراما من مخدر الهيروين، و1060 جراما من مخدر الحشيش، و200 جراما من مخدر البودر، و865 جرام من مخدر الشادو، و100 جرم من مخدر البانجو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.