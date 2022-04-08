الكاثوليكية تحيي ذكرى رحيل القديسة چولي بيار مؤسسة جمعية «أخوات نوتردام»

تحيي الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، ذكرى رحيل القديسة چولي بيار مؤسسة الرئاسة العامة لجمعية أخوات نوتردام دي نامير ، و روى الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرتها، موضحا أنها ولدت في يوم 12 يوليو عام 1751م في كوفيلي بفرنسا، لأبوين أثرياء كانا يديران متجرًا صغيرًا ويزرعان الأرض، و في عام 1767 فقدت الأسرة ثروتها واضطرت جوليا إلى القيام بأعمال يدوية شاقة للمساعدة في إعالة الأسرة كانت جوليا هي الخامسة من بين سبعة أطفال.

وتابع الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، التحقت بمدرسة صغيرة من غرفة واحدة في كوفيلي لقد استمتعت بكل دراستها، لكنها انجذبت بشكل خاص إلى دروس الدين التي يدرسها كاهن الرعية وبسبب حماستها ، سمح لها الكاهن سرًا بإجراء المناولة الأولى في سن التاسعة ،كانت تظل أوقات كثيرة ساجدة امام القربان الأقدس والصلاة في الكنيسة. في سن الرابعة عشرة كرست نفسها لممارسات التقوى وتعليم التعليم المسيحي للأطفال الصغار تجلس على كومة قش خلال فترة الظهيرة وتخبر الفلاحين بأمثال من الكتاب المقدس. ثم تقوم بزيارة المرضى .

و أضاف "الفرنسيسكاني"، وفي أوائل العشرينات من عمرها ، تغيرت حياتها فجأة عندما حاول شخص ما قتل والدها، كان الرجل جالسًا في المنزل مع ابنته عندما اخترقت رصاصة النافذة. كانت جوليا خائفة للغاية لدرجة أنها أصيبت بشلل عصبي منعها تدريجياً من المشي وتسبب لها في ألم رهيب وأدت العلاجات إلى تفاقم حالتها وفي الثلاثينيات من عمرها، كانت معاقة تمامًا وغير قادرة على الوقوف، واستمر كاهن الرعية في أن يكون مرشدها الروحي وحثها على مواصلة دروس تعليمها المسيحي من السرير. وبهذه الطريقة واصلت رسالتها ، وأصبحت مستشارة روحية لعدد متزايد من الناس ، وشجعتهم كلما أمكن على تلقي القربان بشكل متكرر.

وتابع بدأت بعض السيدات الأثرياء بزيارتها ، معجبين بما سمعوه عن صبرها وقداستها وروح الدعابة التي تتحلى بها، في وقت لاحق عانت من تشنجات لدرجة أن الناس قالوا إنها كانت ممسوسة من قبل الشيطان، و كانت تقوم بصيامات شديدة ، وبدا أنها على وشك الموت عدة مرات ، لدرجة أنها حصلت على مسحة المرضى خمس مرات، وعندما اندلعت الثورة الفرنسية عرضت جولي منزلها كمخبأ للكهنة المخلصين، وبسبب هذا أصبحت جولي فريسة مطاردة و أُجبرت خمس مرات خلال ثلاث سنوات على الفرار سرًا لتجنب المساومة على أصدقائها الذين كانوا يخفونها.

وواصل "الفرنسيسكاني"، في هذا الوقت كان لها شرف تلقي رؤية، ورأت المسيح المصلوب محاطًا بمجموعة كبيرة من النساء يرتدين ثوبا رهبانيا لم تره من قبل، وأخبرها صوت داخلي أن هؤلاء سيكن بناتها وأنها ستبدأ معهدًا للتعليم المسيحي للفتيات الصغيرات، فتوجهت إلى أميان ، حيث التقت بالأب فارين ، رئيس آباء الإيمان ، الذي أقنعها بتأسيس منظمة مخصصة على التعليم للفتبات المسيحيات ، و وأسست مع شابة ثرية منظمة راهبات نوتردام دي نامور. في أميان، في عام 1803م بدأت المرأتان وعدد قليل من رفاقها في عيش حياة رهبانية. في عام 1804م شفيت جوليا بأعجوبة من مرضها وسارت لأول مرة منذ 22 عامًا.

واستكمل في عام 1805م بدأت جولي وثلاثة من رفاقها حياتهم الرهبانية وقدموا نذورهم الاحتفالية، وسعت عملها من خلال تأسيس مدارس في جميع أنحاء فرنسا وبلجيكا، وفي عام 1809 أمرها أسقف أميان بمغادرة منزلها، لكن الجماعة الرهبانية بأكملها تبعتها واستقروا في نامور في بلجيكا، تحت حماية الأسقف المحلي ؛ في غضون ذلك قاموا بتغيير الاسم إلى "راهبات سيدة نامور".تم انتخابها أمًا عامة للرهبنة، و في عام 1815م ، فرضت الأم مشقات على صحتها السيئة من خلال رعاية الجرحى وإطعام الجياع الذين تركوا معركة واترلو. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من حياتها ، عانت كثيرًا مرة أخرى. وقد حصلت أيضًا على هدية النشوة والمعجزات .

واختتم توفيت في نامور في 8 أبريل 1816، عن عمر يناهز 64 عامًا. طوباها البابا بيوس العاشر في 13 مايو 1906 وبعد الاعتراف بمعجزتين، إحداهما في بلجيكا والأخرى في البرازيل ، أعلن البابا بولس السادس قداستها في 22 يونية 1969.