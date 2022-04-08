الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

العائدون الحلقة 6.. سر ظهور رجل أعمال مصري مع ديلر تمويل العمليات الإجرامية؟

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

أبرزت الحلقة السادسة من مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة مراقبة رجل أعمال مصري يقف مع فتاة الكازينو للوصول إلى مصادر تمويلات عدد من العمليات الإجرامية من تجارة سلاح وغيرها.

ووفقًا للمشهد، يتحرك رجل الأعمال المصري بين أوروبا ومصر ويعمل في مجال الإلكترونيات وتم تكليف أجهزة الأمن المصرية بتجهيز ملف كامل عنه لمعرفة تفاصيل وجوده في هذه الظروف.

كما سلطت الحلقة السادسة الضوء على وصول الأجهزة الأمنية إلى معلومات يمكنها أن تصل لمصدر تمويلات داعش من خلال صالات القمار وديلر يتم التعامل معها من خلال الفتاة المدعوة سارة، والهدف هو تجديدها لمعرفة مصدر هذه التمويلات، وجاء تنكر الفنان أمير كرارة للوصول إلى هذه الفتاة وتجنيدها للوصول إليها ومعرفة مصدر الأموال.

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية. 

كما يناقش من خلاله قضية إعادة تدوير الإرهاب وتصديره إلى مصر عبر العائدين من تنظيم داعش والتهديدات الكبيرة التى تعرضت لها مصر وتتضمن أحداث العمل الكثير من الوقائع الحقيقية وكيفية تعامل أجهزة الدولة مع هذه التهديدات وإنقاذ مصر من السقوط في مصير أسود.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

المخابرات المصرية أمير كرارة الحلقة السادسة الفنان امير كرارة ملفات المخابرات المصرية الأجهزة الأمنية المصرية سعدي – جوهر

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