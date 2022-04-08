الاختيار 3 الحلقة 6| مشهد يوضح سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على عقول أعضائها

يواصل مسلسل «الاختيار 3» عرض حلقاته حول الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنين وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وظهر الفنان محمد أحمد ماهر، في الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار3، بشخصية أحد أعضاء الجماعة الإرهابية والذي يؤمن بأن ما يفعله هو ما أمر به الله، لتأتي الفنانة دنيا المصري التي تجسد زوجته، لتحدثه أنه السبب في وفاة ابنه - جنين في بطنها- ليقول لها: "اصبري وصابري نحن نحتسبه عند الله، وسبقنا على الجنة".

وأظهرت الحلقة قدرة جماعة الإخوان على التلاعب بأعضائها والمتعاطفين معها، بأنهم على الحق ويسعون إلى تحويل مصر إلى ولاية إسلامية تابعة لهم.

قنوات العرض

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ويوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA.

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3- القرار

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3 “القرار”، إصدار جماعة الإخوان الإرهابية للإعلان الدستوري ومحاولة فرضه على الدولة والشعب رغم اعتراض القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة .