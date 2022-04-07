مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة نقل أعلى محور الضبعة

لقي سائق سيارة نقل “فنطاس” ومساعده مصرعهما مساء اليوم الخميس، بعد انقلاب السيارة أعلى محور الضيعة.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى دائري الضبعة الجديد تحديدا نزلة أوسيم قبل وقت الإفطار.

وانتقلت الخدمات الأمنية إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة "فنطاس" واصطدامها بالسور الجانبي للمحور وانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع السائق ومساعده بعد تهشم الكابينة الأمامية، مع تسرب مادة بترولية من السيارة بنهر الطريق ليتم الاستعانة بالحماية المدنية لإزالة آثارها، وتم نقل الجثتين ثلاجة المشرحة، والدفع بالمعدات اللازمة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.