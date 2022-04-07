«النقل» تستجيب للنائب طارق عبدالعزيز لحل أزمة طريق «ميزانية ميت فارس»

لتسهيل المرور بين أربع محافظات

استجاب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى الطلب الذي تقدم به النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، لرفع المعاناة عن أهالي محافظة الدقهلية وميت فارس ببني عبيد، بشأن الأزمة المرورية الكبيرة والخاصة بطريق "ميزانية ميت فارس"، والذي يعد أكثر الطرق ازدحاما وتكدس بالمحافظة، وتزداد شدة الزحام في شهر رمضان.

ووجه كامل الوزير في زيارته اليوم إلى طريق "ميزانية ميت فارس" يرافقه النائب طارق عبدالعزيز اليوم، إلى ضرورة البدء الفوري في توسعة الطريق، كأفضل الحلول لحل الأزمة.

واستمع كامل الوزير إلى مبررات الطلب الذي تقدم به عضو مجلس الشيوخ، واستمع كذلك إلى شهادات المواطنين، وشاهد وزير النقل المعاناة على الطبيعة في الطريق الذي يربط أربع محافظات، وأكد ضرورة الحل الفوري والفعال، بالتوسعة للتسهيل على المواطنين، خاصة في الشهر الفضيل.

من جانبه تقدم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بالشكر إلى القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، وإلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل المحترم، الذي استشعر هموم ومعاناة أهالي الدقهلية وميت فارس وأمر بالبدء الفوري في توسعة الطريق، حيث إن هذا التقاطع يصل بين ثلاث طرق، أولها طريق (ميت فارس- دكرنس) وطريق (ميت فارس- بنى عبيد)، وطريق (ميت فارس- طناح- المنصورة).

وأضاف “عبدالعزيز” أن المشكلة مزمنة وعانى منها جميع الأهالي، حيث إن طريق ميزانية ميت فارس يربط بين محافظة الدقهلية ودمياط مرورا بدكرنس وشربين، ويربط بين محافظة الدقهلية والشرقية مرورا ببني عبيد والدوار، وأخيرًا يربط بين محافظة الدقهلية والإسماعيلية مرورا بالمحمودية والشركة الإنجليزية.

في سياق آخر، شاركت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منسقي مؤسسة "حياة كريمة" بالجيزة في توزيع عدد من المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز الواحات البحرية بالمحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم، في إطار مبادرة "قطار وصل الخير"، التي أطلقها مؤسسة حياة كريمة.