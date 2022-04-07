تداول 22 حاوية وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 11 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (LA SEINE) والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 299 مترًا وبعرض 46 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 68 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24395 طنا تشمل: 15663 طن فوسفات و7932 طن يوريا و800 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35255 طنا تشمل: 6593 طن حديد و250 طن خردة و25500 طن قمح و2912 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 533 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 27 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2648 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80535 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 186637 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2514 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4155 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80535 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 186637 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2514 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4155 شاحنة، حيث تابع رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول الشاحنات والسفن والحاويات في أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.