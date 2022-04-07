الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عبد الرؤوف الغيطي: 15 مليون جنيه تكلفة مشروع محطة وسيط بالعبور

المهندس عبد الروؤف
المهندس عبد الروؤف الغيطي

أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، أنه جارِ الانتهاء من تنفيذ إنشاء مشروع المحطة الوسيطة بالمنطقة الصناعية الأولى التى تحمل رقم "أ"، موضحاً أن تكلفة المشروع تصل نحو 15 مليون جنيه.

وأوضح عبد الروؤف الغيطي، أن مشروع إنشاء محطة وسيطة بالمنطقة الصناعية يقام على مساحة 4600 متر مربع، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في تخفيض تكلفة منظومة النظافة ورفع كفاءة المنظومة كما يعد مشروع إنشاء المحطة من  المشاريع الخدمية اللازمة لخدمة المدينة والمواطنين. 

 وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن إدارة التنمية تتابع للأعمال الجارية بالمحطة للاطمئنان والتأكد من خروج الاعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المتوقعة للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع. 

وقد أفاد المهندس عبد الروؤف الغيطي رئيس الجهاز، بأن الغرض من إنشاء مشروع المحطة الوسيطة هو فرز وتجميع المخلفات الصلبة (الخطرة- وغير الخطرة عدا القمامة والتي يتم نقلها إلى المقالب العمومية خارج المدينة) نقلها إلى المحطة الرئيسية بمدينة العاشر من رمضان لإعادة تدويرها.

وقد نوه المهندس عبد الروؤف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، بأن مشروع إنشاء محطة وسيطة بالمنطقة الصناعية يتضمن تنفيذ عدد من (هنجر مغلق لتجميع وفرز وإعادة تدوير المخلفات الصلبة - 2 ميزان بسكول- منظومة الوقاية من الحريق خزان حريق أرضي وشبكة حريق- 2 غرفة ميزان وأمن - مبنى إداري - بخلاف الأسوار الخرسانية المحيطة بالمحطة وبوابات الدخول والخروج).

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع وسوف يتم الاستعداد والتشغيل والاستفادة من المشروع خلال العام الجاري 2022، موضحاً أن تنفيذ المشروع في إطار الجهود المبذولة من الجهاز والدور الرائد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودعم اجهزة المدن في إنشاء المشاريع الخدمية اللازمة وفقًا للخطة الموضوعة بالاهتمام بالمشروعات الخدمية بالمدينة.

عبد الروؤف الغيطي 15 مليون جنية تكلفة مشروع انشاء محطة وسيطة المنطقة الصناعية بالعبور علا العلاف

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